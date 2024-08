Anche Cheddira è “sistemato” con un prestito secco in Liga, oggi sarà a Barcellona

Walid Cheddira giocherà nell’Espanyol. L’attaccante della nazionale marocchina, reduce da una stagione con il Frosinone e da un ottimo ritiro con il Napoli, vivrà una prestigiosa avventura in Liga: operazione in prestito secco e possibile esordio – quantomeno in panchina – già mercoledì al Metropolitano di Madrid contro l’Atletico, in occasione della trasferta valida per la terza giornata di campionato. Cheddira partirà oggi per Barcellona insieme con i suoi agenti, l’avvocato Marco Sommella e Bruno Di Napoli, per firmare il contratto e tuffarsi nella nuova dimensione. Per il resto, il club azzurro e il Monza continuano a trattare per siglare il ritorno in Brianza di Alessio Zerbin. Da definire, invece, le questioni relative a Michael Folorunsho, Mario Rui e Gianluca Gaetano. Con ordine: Gaetano è stato nel mirino del Parma e soprattutto del Cagliari che, a un certo punto, sembrava spedito verso la chiusura dell’affare. Poi, però, la distanza tra domanda e offerta è stata ritenuta eccessiva, tanto da procedere con il reintegro del centrocampista in squadra (ieri prima convocazione contro il Bologna). Mario Rui continua a rifiutare il San Paolo; Folorunsho conta le offerte ma anche le difficoltà a trovare una formula che soddisfi tutte le parti in causa.

Factory della Comunicazione