Re Mida, I trasferimenti del belga neo azzurro sono costati poco meno di Neymar

Potrebbe farsi scrivere sulla maglia Mida. Perché tutto quanto tocca poi diventa oro, come il leggendario sovrano della Frigia.

Romelu Lukaku fa girare l’economia: per undici estati protagonista del mercato internazionale tra Inghilterra e Italia portando dietro di sé una montagna di soldi.

Quasi re

Al Napoli servono 30 milioni per accaparrarselo. Più una percentuale in caso di futura cessione, che può dunque far lievitare il prezzo. Con il trasferimento azzurro Lukaku ha fatto versare ai club che lo hanno voluto 370 milioni di euro totali. Meglio di lui, nella speciale classifica di sempre, ha fatto solo Neymar tra Barcellona, Psg e Arabia con 400 milioni. Il neo azzurro ha saputo muovere più soldi dell’asso Cristiano Ronaldo – “fermo” a 247 -, più di Dembelé (220) e pure di Alvaro Morata che, fresco di passaggio al Milan, chiude la speciale Top 5 con la somma di 202 milioni.

Chelsea record

Il Chelsea è stato il club ad aver speso più di tutte: 15 milioni all’Anderlecht nel 2011, 113 per strapparlo all’Inter dopo la cura Conte nel 2021. Quasi 130 totali. Ma anche la Serie A per Lukaku ha ora superato quota 100. Nell’estate del 2019 i nerazzurri se lo assicurano con 75 milioni, nel 2022 lo riprendono in prestito versando 7 milioni agli inglesi. A questi vanno aggiunti i circa 6 milioni della Roma un anno fa. Che fanno 118 milioni con i 30 che De Laurentiis pagherà ai Blues per regalarlo nuovamente a Conte.

La sua premier

Giocherà in Serie A con la terza maglia diversa, ma i trasferimenti di Lukaku hanno arricchito soprattutto la Premier League. Non solo grazie al Chelsea: nell’estate del 2014 l’Everton punta forte su di lui investendo 35 milioni (più altri 3,5 per il prestito) per il trasferimento definitivo, poi è il Manchester United nell’estate del 2017 che spende 85 milioni. In Inghilterra non ha mai convinto del tutto i tifosi, gli stessi che l’hanno amato e apprezzato tra Milano e Roma. Quella napoletana sarà la settima tifoseria che incontrerà in carriera. I suoi trasferimenti valgono poco meno di tutta l’attuale rosa napoletana (464 mln). Sui social, invece, vince lui: 8 milioni e mezzo di followers su Instagram, il Napoli non arriva a 5. Lukaku farà “ricchi” anche gli azzurri.

