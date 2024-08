Il Maradona prepara la festa, i tifosi lo aspettano già sabato

Il countdown è cominciato: ancora un paio di giorni e Antonio Conte avrà il suo centravanti del cuore. Già, perché tra il tecnico e Romelu Lukaku c’è un rapporto speciale che va ben oltre quello classico tra allenatore e giocatore. I due non hanno mai smesso di sentirsi dopo aver lavorato e vinto insieme all’Inter: confronti, risate, consigli. E forse anche per questo, appena Conte ha firmato per il Napoli, era chiaro a tutti l’identikit del dopo Osimhen. Lukaku ha scelto Napoli per Conte. E ha detto di no a ogni altra possibilità. Tra pochi giorni i due si riabbracceranno come ai vecchi tempi, con un sorriso largo così, lo stesso che fu immortalato qualche anno fa alla Pinetina, nel giorno dello sbarco di Romelu all’Inter. Da ieri è cominciato il lavoro di stesura dei contratti e quelli del Napoli richiedono sempre un tempo più lungo: per questo Lukaku difficilmente sarà in Italia prima di lunedì sera, per iniziare la sua quarta avventura in Serie A con la terza maglia differente. Conte chiede pazienza: “Ho preso un impegno morale, farò l’impossibile per il Napoli”

Il Parma nel mirino Il d.s. Giovanni Manna è ancora a Londra, epicentro del mercato azzurro in questo momento. Ed è probabile che rientrerà in Italia soltanto quando tutto sarà pronto anche per lo sbarco di Lukaku. Martedì potrebbero esserci le visite mediche, con il primo allenamento a quel punto ipotizzabile per mercoledì. Tutto, ovviamente, se non ci saranno intoppi nelle prossime ore. Aurelio De Laurentiis e Manna vogliono dare a Conte il nuovo centravanti il prima possibile, in modo da poterlo avere a disposizione già per la sfida di sabato al Maradona contro il Parma. Per una presentazione in grande stile, per far sentire subito a Lukaku l’effetto che fa. Nella casa di Maradona, Lukaku ha già segnato tre volte ma con la maglia “sbagliata”: Napoli ora si affida a lui e ai suoi gol per ritornare nell’Europa più nobile.