(Formazioni) Così in campo Napoli e Bologna secondo il CorrSport. Panchina per Neres

Allenamento e tutti a casa. Vigilia in famiglia per il Napoli, alle porte della partita in programma oggi alle 20.45 al Maradona contro il Bologna (annunciati 45mila spettatori). Conte ha dire t to la seduta al centro sportivo di Castel Volturno, testando la formazione che dal primo minuto dovrà provare a cancellare la tremenda sconfitta di Verona al debutto in campionato. Di tempo per rimettere le cose a posto ce n’è in abbondanza, ma in attesa di Lukaku e del gong del mercato bisognerà dare subito un s egnale positivo in campo. Per quel che riguarda le scelte, possibile che il tecnico opti per tre cambi rispetto all’Hellas: il recuperato Buongiorno al posto di Juan Jesus nella linea a tre, Olivera per Spinazzola a sinistra e Raspadori da centravanti piuttosto che Simeone. Per il resto, tutti confermati. Il neo acquisto Neres partirà dalla panchina.

Factory della Comunicazione

Fonte e grafico CdS