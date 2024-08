Cheddira non trova spazio, pronta una nuova avventura per lui

Il Napoli ha finalmente dato l’ok definitivo per il trasferimento di Walid Cheddiraall’Espanyol. L’attaccante marocchino, dunque, si unirà al club spagnolo con la formula del prestito secco. Il giocatore -spiega Sky – partirà per la Spagna dopo la partita di stasera contro il Bologna, in cui sarà a disposizione per l’ultima volta con la maglia del Napoli prima di intraprendere la sua nuova avventura in Liga. Questo trasferimento offre a Cheddira l’opportunità di trovare maggiore spazio. E soprattutto continuità. A Napoli tutto questo non sarebbe stato possibile considerando che a breve arriverà Romelu Lukaku e che per ora i due attaccanti Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone non si muoveranno. Cheddira non avrebbe avuto la possibilità di mettersi in mostra. Dopo l’ultima stagione al Frosinone, dunque, per Walid sta per iniziare una nuova esperienza professionale. Il club partenopeo spera in un suo rilancio anche per monetizzare in futuro la sua cessione.

