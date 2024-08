Una media di 20 milioni a calciatore: ADL può superare i 150 di investimento

Factory della Comunicazione

Romelu Lukaku è pronto a trasformarsi nel quinto acquisto di Calciomercato Napoli di questa estate 2024. L’attaccantew belga del Chelsea sta per raggiungere Antonio Conte in azzurro, cominciando così la sua terza esperienza in Italia: in Serie A, infatti, l’attaccante ha già indossato le maglie di Inter (proprio con Conte) e poi con la Roma di José Mourinho. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua così una estate importante soprattutto in cassa: con l’arrivo di Lukaku, infatti, il club azzurro supererà quota 100 milioni spesi nell’ultima sessione di mercato (il solo Spinazzola è arrivato da svincolato a inizio luglio). Alessandro Buongiorno – 35 milioni (più 5 di bonus) La cifra investita con il Torino per Buongiorno è importante: 35 milioni subito, altri 5 molto probabili finiranno nelle casse di Cairo tra pochi mesi. Ma è un investimento solido per uno dei migliori difensori italiani e tra i migliori in giro per l’Europa.

Rafa Marin – 12 milioni (più 3 di bonus)

Meno impattante l’investimento, ma comunque una cifra importante per un calciatore giovane e visto fin qui solo per una stagione in Liga.

L’impatto di Rafa Marin a Napoli si vedrà con il tempo, Antonio Conte e il club lo hanno scelto per completare una difesa che doveva ripartire dopo le difficoltà dello scorso anno.

David Neres – 28 milioni

Un lungo corteggiamento, come detto dallo stesso Conte in conferenza, ma anche un grande acquisto per il Napoli.

Il brasiliano David Neres ha lasciato il Benfica per scegliere l’azzurro per una cifra di un certo livello che sfiora i 30 milioni di euro. Fino a qualche anno fa, però, i club europei avrebbero versato anche il doppio per assicurarselo

Romelu Lukaku – 30 milioni (più percentuale su futura rivendita)

Il Chelsea è stato accontentato: niente prestito ma acquisto a titolo definitivo per una cifra importante come 30 milioni di euro.

E una eventuale percentuale (il 30%) su rivendita futura che il Napoli dovrà corrispondere al club inglese quando cederà il calciatore al termine della sua avventura.

Gli altri acquisti

In totale gli azzurri sono a quota 113 milioni già spesi. Cifra che potrebbe ancora salire.

Sulla lista di Manna, infatti, ci sono almeno altre due operazioni da concludere. Quella di Billy Gilmour, intorno ai 15 milioni, poi un ulteriore centrocampista: Scott McTominay è un obiettivo, per lui potrebbero essere investiti ulteriori 20/25 milioni di euro. De Laurentiis potrebbe arrivare dunque fino a 150 milioni di investimento.

In attesa di Osimhen

Dall’altra parte, nel frattempo, le cessioni non fanno arricchire: in attesa di capire quello che succederà con Victor Osimhen (la cessione più fruttuosa per il club quest’anno, però ancora bloccata) il Napoli ha incassato appena 11 milioni dalle uscite (molte in prestito) di Lindstrom, Ostigard, Natan e Cajuste.

