Sarà sold out? Al momento, senza effetto Lukaku, la prevendita contro l’ex Pecchia vola

Due settori sono andati subito sold out e anche con il Parma dell’ex Fabio Pecchia al Maradona ci sarà un bel colpo d’occhio sabato 31 agosto (ore 20.45) durante la sfida valida per la terza giornata di Serie A, la seconda consecutiva a Fuorigrotta. La prevendita è aperta al momento solo ai possessori della Fidelity Card, la tessera del tifoso, e già non ci sono più biglietti disponibili per la Curva B superiore e per i Distinti Premium, il nuovo settore delimitato quest’anno dal Napoli e che anche stavolta è stato tra i primi ad esaurirsi: costa di più rispetto ai Distinti “normali”, ma è più centrale e dunque ha una migliore visibilità. Fino a ieri sera, sulla piattaforma Ticketone, erano rimasti invece pochissimi posti per la Tribuna Posillipo Premium e per la Curva A superiore. I prezzi per il Parma sono leggermente più bassi rispetto alla partita di domani contro il Bologna: si va dai 14 euro per le curve inferiori fino ai 95 per la Posillipo Premium. Dalle ore 12 del 25 agosto, quando scatterà la vendita libera per tutti, i costi diventeranno leggermente più alti: da 20 a 110 euro. Fonte: CdS

