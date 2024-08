Fontana: “Ngonge bocciato perchè evidentemente non costante”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore: “Il Napoli deve dimenticare in fretta quello che è successo a Verona. Tra una partita e l’altra si lavora duro per capire cosa non ha funzionato. Sono sicuro che Conte avrà già posto rimedio ad alcune problematiche, ma la squadra non è completa e mancano ancora dei calciatori fondamentali nella rosa. È una situazione borderline, se non termina il mercato non è semplice. Tenere il mercato in piedi fino all’inizio del campionato è assurdo, complica tutto irrimediabilmente. Il mercato non deve essere una scusante per Conte, ma non è pensabile che un allenatore debba lavorare in una situazione simile, di totale incertezza. Il Bologna è reduce da una grande partita contro l’Udinese, il Napoli deve restare positivo e provare a svoltare sin da subito. Perché Ngonge out? Sono calciatori che devono ancora completare la propria maturazione per certi ambienti. La discontinuità non è consentita in piazze come Napoli. Il campione si vede nella costanza, nella presenza mentale ogni giorno. Evidentemente Conte non ha visto questo in Ngonge per averlo bocciato”.

