Folorunsho “emarginato” – Il Napoli chiede soldi, il club di Lotito ha altre idee

Tra color che son sospesi. Strano destino quello di Michael Folorunsho che nell’arco di pochi mesi è passato dalla favola (senza lieto fine) con la Nazionale italiana ad Euro ‘24, al prolungamento di contratto (con relativo adeguamento economico) da parte del Napoli di Antonio Conte al ruolo di possibile “merce di scambio” in questo rush finale del mercato estivo del club azzurro.In mezzo, il ritiro svolto prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro con il Napoli e le chance che si stava lo giocando con la formazione azzurra per rimanere a disposizione del club di Aurelio De Laurentiis. Ed invece il futuro del granitico centrocampista offensivo romano, 27 anni a febbraio prossimo, è ancora tutto da scrivere. Il calciatore che l’anno scorso si è messo in evidenza nelle fila del Verona non è stato neppure convocato per la trasferta in casa dell’Hellas (sarebbe stato un ex di turno) al Bentegodi di domenica scorsa e quasi certamente salterà anche la sfida con il Bologna di domani sera al Maradona. Questioni di mercato. In un attimo, infatti, il giocatore è finito fuori dai radar di Conte.Le premesse, si sa, non sono promesse e qualcosa è certamente cambiato da quando il suo agente, Mario Giuffredi, ha sottoscritto il prolungamento con il Napoli (da un milione e 200mila euro a stagione con scadenza 2029) a fine luglio nel ritiro abruzzese. Sarà un caso ma da qualche tempo la Lazio di Marco Baroni ha sondato la disponibilità del giocatore. Il tecnico delle aquile conosce benissimo Folorunsho avendolo schierato nel centrocampo dell’Hellas nella passata stagione condita da una salvezza quasi miracolosa a giudicare dalle difficoltà (economiche) attraversate dal club gialloblù. Per lui, romano di Roma, approdare alla Lazio sarebbe una destinazione più che gradita viste le difficoltà nel trovare spazio all’ombra del Vesuvio. Il problema, manco a dirlo, è di natura economica. Il Napoli chiede 12 milioni per il suo cartellino. Lotito però non ha intenzione di sborsare quella cifra, chiede uno sconto e sopratutto una formula diversa dalla cessione a titolo definitivo. Il diesse della Lazio, Fabiani sarebbe disponibile ad una trattativa soltanto sulla base di un prestito con diritto di riscatto per Folorunsho. Il centrocampista era stato sondato anche dalla Fiorentina, ma lo scambio con Amrabat (oppure con Parisi) pare sia tramontato sul nascere. Fonte: Mattino.it

