“BIG NAPOLI” – CdS Campania “LUKAKU è fatta: vola da Conte

A Londra il ds Manna ingaggia Romelu per tre anni e prepara l’altro colpo a centrocampo

Factory della Comunicazione

Trovato l’accordo con il Chelsea: 30 milioni e altri 15 di bonus in caso di rivendita Per il centravanti contratto da 6 milioni fino al 2027.

E ora si chiude Gilmour

Azzurri scatenati: offerti 25 milioni allo United per McTominay

Il ds Manna ha chiuso il colpo ieri a Londra, dopo due viaggi in poco più d’una settimana e in coda a due giornate di trattative intense, senza sosta. Con lui il ds del Chelsea, Paul Winstanley, l’agente del giocatore, Federico Pastorello, e il manager Ali Barat in veste di intermediario per gli inglesi: la offerta originaria del Napoli, 5 milioni per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto, è stata rifiutata. I Blues volevano 40 milioni, 4 meno del valore della clausola rescissoria. La prima apertura già giovedì: il club azzurro comincia a trattare per l’acquisto a titolo definitivo. Poi, ieri, il placet di De Laurentiis: rilancio da 30 milioni per il cartellino del giocatore con l’articolata percentuale sull’eventuale futura rivendita. Champagne. Manna è rimasto a Londra anche ieri e ci resterà fino a che non sarà completato lo scambio dei documenti e ogni dettaglio non sarà definito, ma Lukaku dovrebbe mettere il fisico da gigante e magari anche i gol della ricostruzione già in occasione della partita con il Parma. La prossima settimana. Ci siamo: il Napoli ha un nuovo principe azzurro del gol.

Fonte: CdS