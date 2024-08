Anguissa: “Conte c’è e ci difende, in cambio pretende tutto in campo”

Andrè-Frank Zambo Anguissa, al canale YouTube della Lega Serie A: “L’obiettivo è fare meglio in questa stagione, sappiamo tutti che la scorsa stagione non è stata facile, è evidente. E’ stata davvero dura. Quest’anno vogliamo riportare il Napoli dove era prima dell’anno scorso. Non sarà facile, ma credo che tutti si impegneranno per garantire che la stagione vada il meglio possibile. Ricordo Scudetto che porterò nel cuore? A dire la verità non ce n’è uno in particolare. Non c’è momento più bello di quando eravamo tutti allo stadio con i nostri tifosi e tutta la città di Napoli che festeggiava il momento in cui eravamo ufficialmente campioni d’Italia. Direi i festeggiamenti al Maradona con tutti: tifosi, staff, dirigenti, giocatori, famiglie, dirigenti del club. Quello è il momento più bello per me e quando penso allo scudetto mi viene in mente quello. Conte? Oltre all’area sportiva, è un allenatore con un lato umano. Me lo ha dimostrato più volte. E’ vicino ai suoi giocatori e preferisce dire una verità che fa male piuttosto che una bella bugia. Mi piacciono molto le persone oneste e leali. E’ per questo che avete visto come ci troviamo a nostro agio con lui. Pensiamo che sia più che altro una benedizione sotto mentite spoglie. Da quando è arrivato ci ha dimostrato che vuole i guerrieri e che non lavoriamo solo sull’aspetto fisico e tattico ma anche su quello mentale che è importante. Ci ha mostrato che i calciatori non hanno bisogno solo di tattiche o di giocare perché se si vuole essere un top competitor bisogna essere mentalmente preparati e pronti a tutto. Devo dire che il suo staff è composto da brave persone professionali e ci spingono ogni giorno. La mia sensazione è che ti mostri che il tuo corpo è tuo e non ci sono limiti. Ci sono cose che non avevo mai fatto prima di lui e ora mi dico che è possibile fare. Questa è una delle sue grandi qualità. Oltre ad essere genuino ed essere vicino ai suoi giocatori, è sempre pronto a difenderci. In cambio pretende tutto in campo. “Vi darò tutto e vi difenderò, ma datemi tutto in campo e non sarà mai colpa vostra ma mia”, ci dice”.

Factory della Comunicazione