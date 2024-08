Situazione Lukaku: mancano dieci milioni tra le parti

Sul futuro di Romelu Lukaku continuano ad alternarsi rumors anche piuttosto diversi tra loro. Se per il Corriere dello Sport ci sono passi in avanti per l’approdo dell’ormai ex Roma nel capoluogo campano, per la Gazzetta dello Sport la distanza tra le parti è preoccupante. Il quotidiano milanese scrive a tal riguardo: “Fumata grigia, altro che azzurra. E uno stallo è una distanza che iniziano a essere preoccupanti a una settimana appena dalla chiusura del mercato”.

“La missione a Londra per Romelu Lukaku si è chiusa con un nulla di fatto, perché tra Napoli e Chelsea l’accordo è ancora lontano e sono diversi i punti su cui c’è ancora tanto da lavorare. Intanto manca l’intesa sul cartellino: il Chelsea ha aperto allo sconto rispetto alla clausola rescissoria da 43 milioni di euro, ma è solo una piccola approssimazione per difetto. I Blues sono fermi sulla richiesta di 40 milioni che il Napoli ieri non era ancora pronto a colmare. Ballano dieci milioni di differenza, mica poco”, sottolinea il quotidiano.

Il Napoli non andrebbe oltre i trenta milioni di euro per Romelu Lukaku. Per questo motivo la distanza tra le parti resta molto ampia.