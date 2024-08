Napoli, Zerbin tornerà al Monza

McTominay resta in bilico: il Manchester United non chiude al suo addio, ma il Napoli non ha ancora accelerato.

Come riportato da ilmattino, Zerbin tornerà al Monza, Iaccarino e Mezzoni potrebbero andare a Frosinone.

Con il Verona c’è aria di affarone last minute: perché De Laurentiis ha fatto sondare Jackson Tchatchoua, il terzino camerunense dell’Hellas Verona che ha totalizzato 27 presenze la scorsa stagione. Valutazione: 10 milioni. Un pensiero, in queste ore, lo stanno facendo.