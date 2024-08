Come si schiererà il Napoli con i nuovi innesti

Kvara è tornato, Gaetano ha completato la terza giornata dopo il rientro in rosa (dalla lista mercato) e Neres il secondo giorno di allenamenti con i nuovi compagni. Scene da Castel Volturno, il teatro della preparazione della partita in programma domenica alle 20.45 al Maradona contro il Bologna, debutto in casa in campionato e prima occasione per riscattare al volo la sconfitta di Verona con l’Hellas. Antonio Conte ha diretto un’intensa seduta pomeridiana al centro sportivo di Castel Volturno, in attesa di notizie dai summit di Londra per Lukaku e Gilmour. La prima notizia importante riguarda il recupero ormai scontato di Buongiorno: il difensore è stato costretto a saltare la trasferta al Bentegodi per una distorsione alla caviglia sinistra rimediata in allenamento qualche giorno prima della sfida, ma già mercoledì aveva svelato progressi e certe sensazioni positive e più passano i giorni, più le sue condizioni diventano confortanti. Buongiorno, insomma, è pronto a partire dal 1’ nella difesa a tre. E ancora: scalpita Olivera per la prima da titolare e in attacco è apertissimo il ballottaggio tra Raspadori – al momento in vantaggio – e Simeone. Finora hanno giocato una partita ciascuno dal primo minuto, Jack in Coppa Italia e il Cholito in campionato: zero gol e zero tiri per entrambi, nelle rispettive esibizioni dall’inizio. Urge una scossa. Neres partirà dalla panchina, con Politano e Kvara dietro la punta.

