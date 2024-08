CdS – Papà Kvicha è tornato, applaudito e festeggiato dai suoi compagni

Kvicha Kvaratskhelia è diventato papà, e dopo essere andato in Georgia per la nascita del suo primogenito, è tornato ieri a Castel Volturno per prepararsi per la partita di domenica contro il Bologna, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Papà Kvara è tornato, felice come non mai. Ha ricevuto l’abbraccio di Antonio Conte e dei suoi compagni, l’applauso che viene riservato a chi diventa padre nel gruppo azzurro. Per Khvicha è la prima volta e il piccolo Damiane gli ha regalato quello che lui stesso ha definito «il giorno più bello» della sua vita, da condividere con Nitsa, la moglie, che il 21 agosto ha dato alla luce il loro primo bambino. La festa era cominciata già la sera di mercoledì a Tbilisi, dove ha partorito. Khvicha l’aveva raggiunta lunedì per starle vicino, per assistere a un momento speciale, unico. L’ha poi annunciato ai parenti, assiepati fuori la clinica. È stato accolto da baci, abbracci e qualche bottiglia di champagne, stappata per buon augurio. Poi, come da usanza in Georgia, con un pennarello ha scritto sul muro della facciata dell’ospedale «Damiane Kvaratskhelia è nato qui»”.

