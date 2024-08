CdS – Contro il Bologna, il Cholito e Jack dovranno darsi una mossa

Nella prima di campionato contro il Verona, ma anche nelle amichevoli precedenti in fase di preparazione, è stato chiaro il problema del Napoli, la mancanza di un attaccante, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il problema al momento resta. Enorme a due giorni dalla partita contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Sia chiaro: il Cholito e Jack – questa volta favorito per giocare dal 1’ – sono molto più di quello che s’è visto nelle due partite archiviate, ma dovranno darsi una mossa. Ne hanno le qualità, hanno la tempra e i colpi. Stima e aspettative a parte, però, Conte ha l’assoluta necessità di registrare quella scossa sul mercato invocata dai risultati e dai riscontri: il Napoli del secondo tempo di Verona è una squadra ancora incatenata tra le grinfie del male oscuro di una stagione fa, certo, ma è anche un gruppo con lacune strutturali che impediscono il salto definitivo. La missione del ds Manna a Londra, la seconda in poco più d’una settimana, per il momento è sospesa: bisogna attendere il secondo incontro con il Chelsea per Lukaku, prima di stilare un bilancio; e poi anche che il Brighton acquisti O’Riley per poter accogliere Gilmour a centrocampo. Non è un caso che Gaetano sia stato reintegrato d’urgenza: la trattativa con il Cagliari è in stallo totale – troppa distanza – e perché mai non sfruttare un valido giocatore che può essere utile in mediana e sulla trequarti?”.

Factory della Comunicazione