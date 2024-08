Calcio femminile – Si inizia con la Coppa Italia, anche il Napoli Femminile in campo a settembre. Tutti i dettagli

Factory della Comunicazione

A una settimana dall’inizio dei campionati, si comincia con due partite che andranno a completare il quadro del primo turno, in programma domenica 8 settembre

Il primo atto della nuova stagione. Domenica 25, con il turno preliminare, scatta la Coppa Italia, a una settimana dall’inizio dei campionati di Serie A eBay e Serie B. Due le gare in programma, entrambe con inizio alle ore 17: Lumezzane-Orobica e Vis Mediterranea-Pavia Academy. Partite che vedranno in campo le squadre entrate nel tabellone della competizione con le posizioni dalla 23 alla 26 in graduatoria. Chi vince otterrà la qualificazione al primo turno, in programma domenica 8 settembre: in caso di parità, invece, non verranno disputati i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai tiri di rigore.

IL FORMAT Confermato il format della passata stagione, con la Roma – vincitrice nella finale di Cesena contro la Fiorentina – che difenderà il trofeo. I due club vincitori del turno preliminare si uniranno alle 14 squadre dal 9° al 22° posto della graduatoria per i sedicesimi di finale previsti in gara secca per domenica 8 settembre, in casa della squadra peggio posizionata in graduatoria.

Le otto vincenti raggiungeranno le prime otto squadre in graduatoria per gli ottavi di finale, in programma anch’essi in gara secca e in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria tra il 5 e il 7 novembre.

Quarti di finale e semifinali si svolgeranno invece in gare di andata e ritorno: i quarti a gennaio (andata tra il 14 e il 16, ritorno tra il 28 e il 30), le semifinali il 15-16 febbraio (andata) e il 15-16 marzo (ritorno). Il ritorno dei quarti e delle semifinali si giocherà in casa della squadra meglio piazzata in graduatoria.

COPPA ITALIA 2024-25 – TURNO PRELIMINARE (domenica 25 agosto, ore 17)

Lumezzane-Orobica

Vis Mediterranea-Pavia Academy

SEDICESIMI DI FINALE (domenica 8 settembre)

Bologna-Genoa

Vis Mediterranea/Pavia Academy-Napoli Femminile

San Marino Academy-Parma

Res Women-Cesena

Arezzo-H&D Chievo Women

Freedom-Ternana Women

Lumezzane/Orobica-Lazio

Brescia-Hellas Verona

COPPA ITALIA 2024-25 – LE DATE

Turno preliminare – Domenica 25 agosto

Sedicesimi di finale – Domenica 8 settembre

Ottavi di finale – 5-6-7 novembre

Quarti di finale – 14-15-16 gennaio (andata), 28-29-30 gennaio (ritorno)

Semifinali – 15-16 febbraio (andata), 15-16 marzo (ritorno)

Finale – Data da definire