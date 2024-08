«Billy è un giocatore unico»

Billy Gilmour vive a Londra da quando ha 15 anni e Wembley è sempre stato un sogno. Quella sera di giugno però diventa realtà: titolare con la sua Scozia contro l’Inghilterra all’ Europeo 2020 , è la notte in cui Billy si prenderà la scena internazionale.

Finirà senza reti ma per lui sarà il vero inizio della scalata: chiuderà con 76 minuti giocati, 40 passaggi completati e una precisione del 90.9% . I riflettori si accendono, soprattutto quelli di Roberto De Zerbi che lo incontrerà qualche mese più tardi proprio in Premier.

Nel 2021/22 si trasferirà in prestito al Norwich City. Non fa male, ma non è lì che troverà il suo futuro. Al rientro, un altro allenatore deciderà per lui: Tuchel gli comunica che non è nei suoi piani e va al Brighton.

L’incontro con De Zerbi ne risolleverà le sorti: non è un colpo di fulmine, ma l’allenatore italiano ne scopre via via sempre più le qualità. Gilmour diventa inamovibile: 17 presenze il primo anno, che diventano 41 nella passata stagione in tutte le competizioni.

Centrocampista di quantità e qualità, cresce nella coppia di mediani che sorreggono il 4-2-3-1 di De Zerbi.