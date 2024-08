Napoli/Bologna, già due settori sold out, i tifosi pronti a fare la loro parte!

Le Curve superiori sono esaurite da tempo, da poche ore dopo che il Napoli ha messo in vendita i biglietti della partita contro il Bologna per i possessori della Fidelity Card. La prevendita per il match di domenica sera al Maradona ora è aperta a tutti e procede bene, ma si è ancora lontani dal tutto esaurito: la brutta sconfitta contro l’Hellas Verona di certo non ha aiutato, ma non è da escludere un’impennata improvvisa dovuta ai nuovi acquisti di mercato, David Neres su tutti. Al di là dei due settori sold out, stanno per esaurirsi anche i biglietti per la Curva B inferiore e per i Distinti, sia superiori che inferiori. Sulla piattaforma Ticketone resta una disponibilità media per la Tribuna Nisida e ancora alta per la Posillipo. Da Bologna arriveranno un migliaio di tifosi a sostenere la squadra di Vincenzo Italiano e, con i 22mila abbonati che ha il Napoli, non è difficile prevedere che domenica sera al Maradona ci saranno oltre 40mila spettatori ad assistere al debutto casalingo di Antonio Conte. Potranno essere ancor di più sabato 31 agosto, quando a Fuorigrotta arriverà il neopromosso Parma di Fabio Pecchia, reduce dal buon pareggio con la Fiorentina all’esordio. La prevendita, per chi ha la Fidelity Card è cominciata martedì. Dal 26 sarà invece aperta a tutti e i prezzi andranno dai 20 euro per le Curve inferiori ai 110 della Posillipo Premium. Fonte: CdS

