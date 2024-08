Martino: “Le prime giornate non fanno testo, ma fanno punti”

Giorgio Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Le prime giornate non fanno testo? Fanno punti però e questo non va dimenticato. E’ evidente che non si può accettare un mercato aperto col campionato iniziato, è un’assurdità che chi la consente deve assumersi la responsabilità di far male al calcio. Chi ci rimette sono le squadre, il Napoli sarà totalmente diverso da quello visto a Verona. Però quella partita contava e il Napoli ha perso dei punti. Spinazzola? E’ tra i migliori in quel ruolo, ma ha bisogno di essere nella migliore condizione fisica e finchè questa non c’è non vedremo il miglior Spinazzola. La Roma su Ngonge? Sarebbe opportuno affidarsi all’allenatore, non so cosa pensi Conte di Ngonge. Credo si dovrebbe tornare a fare acquisti e cessioni in base a quelle che sono le esigenze tecniche e le necessità tattica dell’allenatore. Altrimenti il mercato diventa un teatrino, non a caso le trasmissioni sul calciomercato sono dei teatrini. S’è perso il senso del calciomercato che serve agli allenatori che sono alla ricerca di determinati calciatori”.

Factory della Comunicazione