Kvaratskhelia, subito in campo dopo la nascita del figlio

È arrivato il piccolo Damiane. Si chiama così, stando a quanto riportato dalla televisione georgiana Rustavi 2, il primogenito di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli era volato lunedì a Tbilisi, in Georgia, per stare accanto alla moglie Nitsa Tavadze e assistere alla nascita del loro primo figlio, annunciato tra l’altro in diretta tv lo scorso marzo dallo stesso giocatore subito dopo essersi qualificato con la la Georgia per gli Europei in Germania. Il Napoli gli aveva concesso due giorni di permesso familiare che si esauriscono oggi, quando Kvara tornerà in città e poi s’allenerà al Training Center di Castel Volturno con il resto dei suoi compagni di squadra. Insomma, non è in dubbio la sua presenza nel debutto casalingo in campionato di domenica sera (ore 20.45) al Maradona contro il Bologna di Italiano. Il talento georgiano, uscito alla fine del primo tempo a Verona per un colpo alla testa, è in forma e super felice: «Il giorno piè felice della mia vita», ha scritto sui social in calce a una foto in bianco e nero del bimbo.

