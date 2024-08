Compagnoni: “Il mercato non può giustificare la figuraccia del Bentegodi”

Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Siamo rimasti tutti sbalorditi dal risultato di Verona e dal tipo di prestazione offerta dal Napoli. Ora il Napoli non può che migliorare, la prestazione è stata sconcertante, non riesco a dare una spiegazione. Il primo tempo non è stato esaltante, ma ho visto un’idea di squadra ed avevo la sensazione che il goal sarebbe arrivato, poi il secondo tempo è stato sconcertante. Magari quel Napoli diventerà presto un ricordo, il calcio d’agosto è sempre ingannevole, sia in positivo che in negativo. I veri volti delle squadre li vedremo da metà settembre in poi, ma ora il Napoli deve dare subito una sterzata. Conte si sarà fatto sentire coi dirigenti ed il presidente perchè la squadra è incompleta, però il mercato non può giustificare la figuraccia del Bentegodi. Il mercato incide sul futuro e non sulla gara persa, a Conte servono ancora tre rinforzi. Di Lorenzo e Mazzocchi? Conte non si fida degli altri difensori e schiera Di Lorenzo come braccetto, forse alcuni difensori son stati bocciati da Conte. Mancava Buongiorno, però ci sono difensori che Conte non considera pronti. Osimhen? Fatico a capire il Chelsea che ha speso una barca di soldi per giocatori inutili e poi fa storie per Osimhen. Al Chelsea sono strani, sono particolari, però anche il PSG sa che il Napoli deve cedere il nigeriano e offre al ribasso. Se fossi nel Chelsea punterei tutto su Osimhen perchè così si libererebbe anche di Lukaku e sistemerebbe due problemi”.

