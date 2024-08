CdS – Per Buongiorno sono giorni importanti anche per ambientarsi nella sua nuova città

Alessandro Buongiorno, neo difensore del Napoli, che ha saltato la prima di campionato per infortunio, si sta ambientando nella sua nuova città, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Per Buongiorno questi sono giorni di ambientamento anche nella sua nuova città. «A parte Capri, non ho avuto modo di visitare tanto. Ci sarà tempo, ma procede tutto benissimo: il gruppo è fatto di bravi ragazzi, poi qui si respira aria di calcio, girando per strada si percepisce, la gente vive per il Napoli. Questa passione dei tifosi per me è stata una sorpresa: me ne avevano parlato, ma viverla in prima persona è tutta un’altra cosa». Aspettando di far vedere di che pasta è fatto, provando a ripercorrere le orme dei propri idoli: «Da piccolo seguivo Nesta, Maldini e Cannavaro. Di recente Sergio Ramos per qualità e personalità». Che a Buongiorno proprio non manca, con quel 4 sulle spalle che da sempre è il numero di quello che è stato per anni il capitano del Real Madrid”.

Factory della Comunicazione