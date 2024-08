Basta spese folli: Luis Enrique chiude le porte a Osimhen

Il PSG non acquisterà Victor Osimhen dal Napoli, le parole di Luis Enrique in conferenza stampa confermano la nuova politica dei transalpini: “Non abbiamo priorità, abbiamo già una squadra che è stata campione, osserviamo il mercato, vediamo se arriva un giocatore a un prezzo normale ma non faremo spese eccessive“. Dunque Ramos non sarà sostituito, nonostante l’infortunio che lo terrà fuori 3 mesi. Osimhen non è più nel mirino del PSG e anche Lookman non rientra più negli obiettivi di mercato dei transalpini: “Non è necessariamente una buona cosa pagare molto per un giocatore, perché poi gli si mette molta pressione. È come una lavatrice che costerebbe 4 euro ma viene pubblicizzata a 400, il problema è che alla fine la macchina si comporterà come una da 4 euro. Non abbiamo alcuna urgenza, pur essendo attenti a migliorare la rosa. Il presidente e Luis Campos hanno fatto un ottimo lavoro“. Un’inversione di rotta evidente rispetto alle ultime campagne acquisti.

Fonte: Il Mattino