Zambardino (CorSera): “L’allenatore giusto per il Napoli non è Conte. ADL non ne può più del Napoli, secondo me”

Il giornalista del Corriere della Sera, Vittorio Zambardino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Brescianini? Ogni tifoso del Napoli ha un coltello nel cuore che si chiama Brescianini. La verità è che l’Atalanta ha preso due giocatori nuovi, ha preso Samardzic e Brescianini ed ha fatto il mercato che non ha fatto il Napoli. Non credo alla proposta da 200 mln per Kvara e Osimhen, ma se è arrivata ed hanno rifiutato è una follia. Ci vuole uno psichiatra bravo. Osimhen? Lui fa il folle, va in discoteca e guadagna 27mila euro al giorno. E questa sarebbe la società che non si fa fregare da nessuno? Al Napoli bruciano le palle. L’allenatore giusto per il Napoli è Baroni, Semplici, ma non Conte. Con uno di loro a Verona non avremmo preso tre goal. Io sono anziano ed ho la presunzione di capire gli anziani. Secondo me De Laurentiis non ne può più del Napoli, deve mollare e deve vendere il Napoli. Io sono preoccupato per la permanenza in Serie A”.

