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UFFICIALE – Tutti gli arbitri della 2a giornata di campionato di Serie A

By Emilia Verde
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Si rendono noti i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 25 agosto.

Factory della Comunicazione

PARMA – MILAN    Sabato 24/08 h.18.30

SACCHI

CECCONI – FONTEMURATO

IV:      PICCININI

VAR:     MARINI

AVAR:       FABBRI

 

UDINESE – LAZIO     Sabato 24/08 h.18.30

DOVERI (foto)

GARZELLI – LAUDATO

IV:      PRONTERA

VAR:     PATERNA

AVAR:       DI PAOLO

 

INTER – LECCE      Sabato 24/08 h.20.45

DI MARCO

PRETI – MOKHTAR

IV:       FOURNEAU

VAR:      ABISSO

AVAR:        MERAVIGLIA

 

MONZA – GENOA      Sabato 24/08 h.20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     COLLU

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     MASSA

 

FIORENTINA – VENEZIA     h. 18.30

SOZZA

COLAROSSI – CAVALLINA

IV:      MANGANIELLO

VAR:     SERRA

AVAR:     MASSA

 

TORINO – ATALANTA      h. 18.30

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV:     TREMOLADA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      FABBRI

 

NAPOLI – BOLOGNA     h. 20.45

PAIRETTO

DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV:       MARINELLI

VAR:     CHIFFI

AVAR:     MAZZOLENI

 

ROMA – EMPOLI     h. 20.45

ZUFFERLI

PERROTTI – CECCON

IV:     LA PENNA

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       AURELIANO

 

CAGLIARI – COMO     Lunedì 26/08 h. 18.30

DI BELLO

SCARPA M. – CIPRIANI

IV:       BONACINA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      PAGANESSI

 

H. VERONA – JUVENTUS     Lunedì 26/08 h. 20.45

GIUA

BRESMES – ROSSI M.

IV:     AYROLDI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       CHIFFI

 

Fonte AIA
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