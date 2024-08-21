UFFICIALE – Tutti gli arbitri della 2a giornata di campionato di Serie A

Si rendono noti i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 25 agosto.
PARMA – MILAN Sabato 24/08 h.18.30
SACCHI
CECCONI – FONTEMURATO
IV: PICCININI
VAR: MARINI
AVAR: FABBRI
UDINESE – LAZIO Sabato 24/08 h.18.30
DOVERI (foto)
GARZELLI – LAUDATO
IV: PRONTERA
VAR: PATERNA
AVAR: DI PAOLO
INTER – LECCE Sabato 24/08 h.20.45
DI MARCO
PRETI – MOKHTAR
IV: FOURNEAU
VAR: ABISSO
AVAR: MERAVIGLIA
MONZA – GENOA Sabato 24/08 h.20.45
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: COLLU
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MASSA
FIORENTINA – VENEZIA h. 18.30
SOZZA
COLAROSSI – CAVALLINA
IV: MANGANIELLO
VAR: SERRA
AVAR: MASSA
TORINO – ATALANTA h. 18.30
RAPUANO
MELI – ALASSIO
IV: TREMOLADA
VAR: DI PAOLO
AVAR: FABBRI
NAPOLI – BOLOGNA h. 20.45
PAIRETTO
DEI GIUDICI – YOSHIKAWA
IV: MARINELLI
VAR: CHIFFI
AVAR: MAZZOLENI
ROMA – EMPOLI h. 20.45
ZUFFERLI
PERROTTI – CECCON
IV: LA PENNA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI – COMO Lunedì 26/08 h. 18.30
DI BELLO
SCARPA M. – CIPRIANI
IV: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PAGANESSI
H. VERONA – JUVENTUS Lunedì 26/08 h. 20.45
GIUA
BRESMES – ROSSI M.
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: CHIFFI