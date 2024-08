Mirabelli: “Napoli ancora incompleto, bisogna dare fiducia a Conte! Ha fatto bene ovunque sia andato”

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Padova, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Sono stato sempre contrario al fatto che il mercato non termini con l’inizio del campionato. E’ impensabile per gli allenatori iniziare la stagione col mercato aperto. Per questo primo inizio va preso tutto con le pinze, non ci devono essere allarmismi esagerati e possono succedere delle cose com’è successo al Napoli di perdere a Verona. Il Napoli ha iniziato un nuovo corso, non è completo nell’organico e vanno anche evidenziate le cose positive.

Il Napoli parte da una grande certezza che è Conte, bisogna dargli fiducia, è una persona che ha sempre fatto bene ovunque sia andato. Forse non ha la squadra che aveva immaginato, ma fino alla fine del mercato potranno arrivare i giocatori che ha richiesto per portare il Napoli a fronteggiare le big del campionato. Conosco Manna ed è molto capace, conosce il calcio e tutti sanno quanto sia difficile fare delle transazioni col Napoli perchè dietro non c’è solo la volontà di un dirigente o di un allenatore.

Qualche operazione last minute è saltata per qualche complicanza burocratica. Un po’ dovrebbero accelerare le operazioni, il passaggio di carte è troppo lungo e questo non aiuta. La colpa di questo non è di Giovanni Manna, si deve solo sperare che queste cose non capitino più e che si possa organizzare al meglio il programma societario. Avere un Conte scontento non è un bene. Manna è un dirigente giovane, ma di valore e che ha le conoscenze giuste”.