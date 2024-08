Mercato – La Lazio ha i suoi intrecci, e Folorunsho si incastra alla perfezione

Michael Folorunsho sempre più in direzione Lazio, che considerando le varie competizioni ha proprio bisogno dell’azzurro, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La Lazio a centrocampo ha acquistato Dele Bashiru (stesse caratteristiche) e Castrovilli, ora cerca un regista. Tuttavia le riflessioni restano aperte. La prima in ordine agli impegni: minimo 48-50 partite stagionali tra campionato, Europa League e Coppa Italia giustificherebbero l’allargamento della rosa e una soluzione supplementare, tanto più considerando l’impatto zero sulle liste (Folorunsho è cresciuto nel vivaio della Lazio) e la possibile uscita di Vecino. In questo caso Dele Bashiru crescerebbe da numero 8 all’ombra di Guendouzi e Folorunsho dividerebbe lo spazio con Castrovilli nel ruolo di mezzala sinistra. Oggi può prevalere la prudenza. Domani, nell’ottica di un progetto, potrebbero nascere dei rimpianti per non aver riportato a casa un talento scoperto nel 2014 al Savio e oggi con prospettive azzurre: Spalletti lo ha convocato per l’Europeo in Germania e stravede per un centrocampista di grande corsa e fisicità, finito (non si sa come) in rotta di collisione con Conte e addirittura fuori rosa una decina di giorni dopo aver firmato il rinnovo del contratto con il Napoli. E’ persino saltato il suo passaggio all’Atalanta che poi ha soffiato Brescianini a De Laurentiis”.

