Folorunsho verso la Lazio, ecco quando lo vedremo in maglia biancoceleste

Il mercato del Napoli si va sempre più concretizzando, e non solo per gli acquisti. In uscita uno che quasi sicuramente lascerà il club partenopeo è Michael Folorunsho, sempre più in direzione Lazio, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ci aspettiamo di vedere Folorunsho alla Lazio tra il 28 e il 30 agosto, se tutto andrà a dama in uscita e Fabiani riuscirà a consegnare anche un giovane regista a Baroni. Conti e incastri da perfezionare senza trascurare le liste. Al momento rischia di restare fuori Hysaj, scadenza 2025 e quasi 3 milioni di ingaggio, stesso procuratore di Zaccagni, Casale, Di Lorenzo, Folorunsho e mettiamoci Gaetano, non perché interessi alla Lazio ma per il semplice motivo (altro mistero) che è un esubero a Napoli. Giuffredi farebbe contenti sia Lotito che De Laurentiis. La Lazio conta di sistemare sul gong Akpa Akpro, André Anderson e Basic. Nel gruppo squadra di Baroni va tenuto d’occhio il danese Isaksen, finito in un cono d’ombra e ormai riserva di Noslin e Tchaouna. Il diesse dice di tenerlo e di aspettare il suo risveglio, ma un’offerta lo farebbe vacillare. Peraltro, contando anche lo spagnolo Pedro, ci sono sette attaccanti in rosa per tre ruoli. Solo l’uscita di Isaksen contemplerebbe l’arrivo di un altro esterno. Rayan Cherki, classe 2003 e fuori rosa a Lione, in prima fila. Altrimenti il belga Fernandez Pardo del Genk (classe 2005). SOUTHAMPTON. L’alternativa di Folorunsho, come è noto, si chiama Carlos Alcaraz. L’argentino è nel mirino della Lazio. Ha 21 anni e il piede più raffinato rispetto a Folo, ma chi pensa possa agire da regista non lo ha visto alla Juve (Allegri lo impiegava da mezzala). Il Southampton lo cede in prestito con riscatto e si era interessato (come il Wolverhampton) a Mandas. Anche il Flamengo si è fatto avanti. Alcaraz preferirebbe restare in Europa”.

Factory della Comunicazione