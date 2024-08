CdS – Scatta il conto alla rovescia per Folorunsho

Il mercato del Napoli è nel vivo in queste due ultime settimane, ed uno dei parenti è sicuramente Michael Folorunsho, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Scatta il conto alla rovescia per Michael Folorunsho. La Lazio non lo ha preso, ma è come se lo avesse già preso o quasi. Lotito aspetta di affondare il colpo. L’autostrada è stata aperta attraverso i colloqui con Mario Giuffredi, l’agente del centrocampista cresciuto a Formello, allenato da Baroni a Verona e in precedenza anche alla Reggina. Per ora Folorunsho non ha preso in considerazione altre ipotesi e non dipende più dalla sua volontà: ha già detto sì alla Lazio e non vede l’ora di tornare. Motivazioni straordinarie e occasione irripetibile di cui a Formello non possono non tenere conto. Lotito deve preparare il terreno e avviare i colloqui con De Laurentiis: lo prenderebbe soltanto in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. Un anno o due di prestito fa poca differenza, l’importante adesso non è appesantire il bilancio. De Laurentiis ha fissato il prezzo: 12 milioni di euro compresi i bonus. Si tratta di accordarsi sulla formula e forse anche di dissipare alcune remore legate agli spazi”.

