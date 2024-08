CdS – Neres, l’annuncio slittato ad oggi, ecco perchè

Il nuovo acquisto del Napoli, David Neres, ha già effettuato le visite mediche nella giornata di lunedì, ma l’annuncio dell’acquisto è slittato ad oggi, dopo due giorni, come spiega il Corriere dello Sport. “L’annuncio dell’acquisto di David Neres, il quarto colpo del mercato estivo del Napoli, è slittato di un giorno: sarà ufficializzato oggi, a poco meno di quarantotto ore dal suo arrivo in città proveniente direttamente da Roma, dove lunedì ha svolto e superato le visite mediche prima di saltare a bordo del van della società per andare incontro al suo destino. Già ieri, comunque, tutti assicuravano che si trattava soltanto di una fase finale assolutamente sotto controllo. E in effetti così l’affare non è mai stato a rischio: con il Benfica era tutto stabilito da giorni sulla base di 28 milioni di euro più 2 di bonus, e anche con il giocatore l’intesa era blindata da tempo sia sotto il profilo della durata del contratto (fino al 2029) sia dell’ingaggio (intorno ai 3 milioni di euro). La questione che ha costretto a ritardare le comunicazioni in pompa magna, e a rimettere in ghiaccio lo champagne, è relativa a certi aspetti legati ai diritti d’immagine: le parti, però, hanno continuato a lavorare senza sosta per limare distanze e differenze e per concludere tutto al volo. Missione compiuta già ieri in serata, con tanto di firme: e così, l’annuncio ufficiale è stato spostato a oggi. Per quello che passerà alla storia del mercato azzurro come il giorno di David Neres. Il primo in campo con la nuova squadra”.

