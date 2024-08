Tutto da rifare, anche Oriali chiede risposte agli azzurri

Il Napoli visto contro il Verona domenica per la prima di campionato non può essere quello che giocherà l’intero campionato, perchè senza coppe e senza altre competizioni ora è l’unico impegno. Questo Conte lo sa bene, e con lui anche Oriali chiederà conto gli azzurri, come sottolinea Il Mattino. “Chiederà risposte. Vuole una scossa, la pretende. Non è un bel lunedì, per Conte. Non lo è perché non aveva la sfera di cristallo e mai avrebbe immaginato quanto profonde fossero le ferite del dopo-scudetto. Sono giocatori che si perdono, alla minima difficoltà. E alla prima giornata di campionato, quando il peso della classifica è inesistente. Conte in un mese e mezzo ci ha provato a iniettare nel sangue gli antidoti per rimediare al veleno che scorre ancora nelle vene: e con lui anche Lele Oriali, spesso a lungo a colloquio con i calciatori. Ma fino ad adesso non ha funzionato. Le risposte devono arrivare dal mercato, non basta solo isolare Osimhen e mettere da parte qualche esubero. Lo sfacelo è totale, non ha senso insistere in un piano di recupero. De Laurentiis sa quello che vuole Conte. E lo stesso l’ad Chiavelli: fino ad adesso sono stati spesi 80 milioni sul mercato, ma non bastano. Non sono sufficienti per iniziare la rivoluzione. Difficile credere nel futuro e indovinare la strada per uscire dall’inferno. La nostalgia dello scudetto, vinto appena un anno fa, è una brutta bestia che impigrisce la volontà”.

Factory della Comunicazione