Napoli nella top 4 delle favorite di Serie A: ecco alcune curiosità e tutti i record che Conte dovrà battere per restare nella storia del club

Sono tantissimi i tifosi del Napoli che ancora non ci credono, che si strofinano gli occhi quando vedono Antonio Conte alla guida del club Azzurro chiedendosi con tormento: ma come, uno Juventino che allena sotto il Vesuvio? Scherzi a parte, questo tecnico è capace di imprese incredibili e lo ha dimostrato nel corso degli anni in una carriera costellata di trionfi e imprese, non è un caso se già la sua sola presenza ha proiettato i Partenopei nella top 4 delle favorite per la vittoria dello scudetto, con il valore della quota poco più alto di quello del Milan, terzo favorito alla vittoria del Tricolore.



Nel palinsesto dei siti scommesse il Napoli è quotato a 8 per la vittoria dello scudetto, il Milan è quotato a 7 e la Juventus a 5, restano favoriti i Nerazzurri di Inzaghi con la quota leggermente in salita nelle ultime settimane che ha raggiunto il valore di 1.72. Conte dovrà rimettere in sesto una squadra incapace non solo di difendere il titolo, ma anche di piazzare il record negativo di peggiore campione in carica di Serie A per punti guadagnati.



Riuscirà Antonio Conte a entrare e scrivere la storia del Napoli? Per farlo dovrà battere diversi record.



Gli allenatori con più panchine nel Napoli



Il commissario tecnico che ha disputato più match sulla panchina del Napoli è Eraldo Monzeglio con 236 presenze, seguono Garbutt e Pesaola con 200 presenze. Al quarto posto c’è Amedeo Amedei con 164 match sulla panchina Azzurra, chiude la top 5 Mazzarri a quota 157. Questo il numero che Conte dovrà superare per entrare e restare nella storia del club.



I record del Napoli di vittorie e punti in campionato



Nel campionato a 20 squadre il record degli Azzurri per numero di vittorie in una sola stagione è 28 su 38, primato fissato nell’anno della vittoria del terzo scudetto (stagione 2022 – 2023) e anche con il comandante Sarri nel 2017 – 2018, quando il Napoli fissò il record assoluto personale del club a punti a 91, ma purtroppo arrivò secondo perdendo clamorosamente lo scudetto: in albergo, come disse all’epoca dei fatti il tecnico toscano.



Curiosità sui record di vittorie consecutive in campionato del Napoli



Se Conte è davvero un mago del calcio, un vero scienziato delle statistiche e un vincente, allora potrebbe entrare nella storia del Napoli e scrivere nuovi record passando per le quote calcio che riguardano il maggior numero di vittorie consecutive in campionato.



Il record assoluto dei Partenopei è 11 match vinti consecutivamente nella stagione 2022 – 2023, primato realizzato da Luciano Spalletti, mentre il record di vittorie consecutive all’inizio del campionato è stato messo prima da Sarri nella famosa stagione 2017 – 2018, poi ripetuto da Spalletti nella stagione 2021- 2022: 8 match.



Record di vittorie del Napoli in casa e in trasferta



Prima di raggiungere questo record, Conte dovrà migliorare lo score del Napoli in casa, perché nella stagione 2023 – 2024 i Partenopei hanno eguagliato il record negativo di 6 sconfitte sotto il Vesuvio, fissato nel 1952 considerando i campionati a 20 squadre: mai così peggio.



Il maggior numero di vittorie in casa per quanto riguarda la Serie A a 20 squadre è 16 trionfi su 19 match e risale alla stagione 2015 – 2016. Il record delle vittorie in trasferta è 14 su 19, impresa riuscita ai Partenopei ben 2 volte: nel 2017 – 2018 e nel 2022 – 2023.

