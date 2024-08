Napoli, Gaetano torna in gruppo ma non è esclusa la cessione

Gianluca Gaetano è tornato a lavorare nel gruppo di Antonio Conte. A differenza di Mario Rui, Osimhen e Folorunsho, il centrocampista classe 2000 da oggi ha ripreso gli allenamenti con la squadra anche se si continua a lavorare alla sua uscita. In corsa per l’acquisizione del suo cartellino soprattutto due società: il Cagliari, sempre in pole, ma anche il Parma.

Negli scorsi giorni, alla vigilia di Hellas Verona-Napoli 3-0, così Antonio Conte s’è espresso sul calciomercato dei partenopei. Le parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Mi aspettavo di meglio, ma siamo qui per fare valutazioni col club in maniera obiettiva, sapendo che non si può fare tutto subito e bisogna andare per gradi. Ma arrivi e ci sono 9-10 uscite… Vedi le altre squadre che hanno situazioni consolidate e ne aggiungono di pezzi. Noi non dico che siamo all’anno zero, ma all’anno molto vicino allo zero. Non mi spaventa, ma è meglio essere chiari, quando c’è realtà e chiarezza si sa dove andare e che problemi affrontare. In primis anche per l’ambiente”.