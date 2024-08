Manna in missione a Londra, ecco la proposta al Chelsea per Lukaku

Il Napoli ha bisogno di un centravanti, è chiaro che le risposte sul campo da Raspadori e Simeone non sono arrivate, e allora l’obiettivo è Lukaku, per cui sta lavorando il ds Manna, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Nell’ultima missione a Londra, Manna ha provato a capire se ci fossero le condizioni per provare ad acquistare Lukaku in prestito con obbligo di riscatto, per un affare complessivo da circa 30 milioni di euro. Ma la formula non convince i Blues, anche perché sono tanti i giocatori in uscita da Cobham e diversi i giovani che potrebbe lasciare il club londinese in prestito all’estero: il Chelsea ha già chiuso tre operazioni con questa formula e il regolamento internazionale ne prevede al massimo 6. Insomma, il Napoli è chiamato a uno sforzo vero per regalare Lukaku a Conte e il nuovo numero 9 al popolo napoletano, desideroso di tornare a sognare in grande”.

Factory della Comunicazione