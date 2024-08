La Gazzetta fa l’identikit a David Neres: Assist, bunker e… Trucco

In queste due stagioni in Portogallo ha collezionato 83 partite, segnato 17 gol e servito addirittura 26 passaggi vincenti: è una vera macchina da assist. Con il Benfica ha vinto il campionato al primo anno arricchendo la sua bacheca personale dopo le tre Eredivisie conquistate con l’Ajax. Con il Brasile ha giocato soltanto 9 gare nel 2019, ma ha rischiato di non indossare mai la maglia della nazionale verdeoro. Quando Tite lo ha telefonato per avvisarlo della convocazione, David Neres non ha risposto: “Non conoscevo il numero“, dirà. Dopo un messaggio su WhatsApp ha capito l’errore e ha richiamato. Il classe ’97 è così: spensierato, vivace, va compreso. In una delle prime interviste in Olanda si presentò con i capelli fucsia. Non ama i videogiochi, ma si diverte con le carte: il

è il suo passatempo preferito. Una volta ha pure fatto infuriare tutti raccontando di come ha conquistato la sua compagna Kira: “Le ho mandato soltanto un messaggio su Instagram, d’altronde sono David Neres“. È diventato sicuro di sé dopo aver capito di essere un fenomeno in mezzo al campo. A 10 anni non aveva neppure la divisa della taglia giusta. Oggi dovrà riportare in alto il Napoli.