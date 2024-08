Jeda, ex calc.: “Lo sbaglio che si fa è dire che grazie a Conte si risolvono tutti i problemi”

Jeda, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sto seguendo il calciomercato del Napoli, sapevo che sarebbe stato difficile per Conte arrivare in una squadra che andava rivoluzionata e non è stato fatto. La colpa è anche della situazione Osimhen che non si sblocca e questo provoca delle complicazioni. Ho ascoltato la conferenza stampa di Conte ed è lui che deve trovare la soluzioni. Lo sbaglio che si fa è dire che grazie a Conte si risolvono tutti i problemi, non è così. A volte è meglio stravolgere dopo la vittoria di uno scudetto per dare uno spirito nuovo al gruppo. A volte, aver raggiunto certi picchi, soprattutto in certe piazze, diventa pericoloso, si pensa di aprire un ciclo, ma non sempre va così. Mi auguro che il Napoli riesca ad uscir fuori da questa situazione, è vero che manca un difensore perchè ho visto una difesa debole ieri. L’assenza di Buongiorno non può essere il motivo dei tre goal subiti, ho visto una squadra demotivata e scarica. Neres? Se torna quello dell’Ajax potrà dare molto a questo Napoli, è un giocatore forte tecnicamente, di grandissima qualità. Poi la differenza la fa la sua motivazione, sarà sicuramente d’aiuto a questa squadra. Il terminale offensivo però manca al Napoli, soprattutto per quelle che sono le idee dell’allenatore. Il Napoli di Conte non lo abbiamo ancora visto, vedo una squadra in difficoltà”.

