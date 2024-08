Il Mattino – Infortunio Kvara, controlli ok, la situazione

Uscito anzitempo durante la gara col Verona per un colpo subito, Kvicha Kvaratskhelia ha effettuato tutti i controlli del caso e la situazione sembra ok, come sottolinea Il Mattino. “Per quel giramento di testa accusato in campo, dopo la botta subita alla testa da parte di Dawidowicz, Kvaratskhelia ha svolto una serie di accertamenti all’ospedale civile Maggiore di Verona, dove poi è stato dimesso dopo un’ora e mezza dal ricovero. Nessun trauma cranico, ma il georgiano ha raccontato lo stato di stordimento che accusava. Da qui la decisione dello staff medico guidato da Raffaele Canonico di verificare le sue condizioni. Solo uno scrupolo, legato al colpo al capo.

