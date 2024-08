Gazzetta – Il Napoli non sa più segnare, mai successo dal primo Mazzarri a Spalletti

Il problema del Napoli è probabilmente uno, ed il più insidioso, non sa più segnare, cosa che non era mai successa, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Il problema è serio ed è sotto agli occhi di tutti. Il Napoli non sa più segnare, cosa che da queste parti sembra quasi utopia. Già, perché dal primo anno di Mazzari, passando per Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti, gli azzurri avevano sempre avuto un attacco all’altezza delle migliori del campionato. E, invece, in questo inizio di stagione s’è inceppata anche la fase offensiva, pericolosamente. Mentre l’attenzione nel post Verona è stata giustamente spostata sui disastri difensivi e il crollo mentale della squadra una volta andata in svantaggio, si è parlato poco di un altro dato che fa paura: dopo le prime due uscite ufficiali contro Modena in Coppa Italia e Hellas in campionato, il Napoli non ha ancora trovato il gol. Logico se non hai a disposizione il centravanti titolare, ancor di più pensando a quanto il numero 9 sia fondamentale negli schemi offensivi del gioco di Conte”.

