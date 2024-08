Folorunsho: Lotito offre 12, De Laurentiis chiede 15

Anche se non sono ben chiare le dinamiche che hanno portato a ciò, Michael Folorunsho, dopo aver rinnovato il contratto col Napoli, è finito stranamente sul mercato ed ha la valigia pronta. Ad accoglierlo a braccia aperte sarebbe soprattutto la Lazio…Scrive su X l’esperto di mercato Nicolò Schira: “Michael Folorunsho ha già un accordo personale con la Lazio per un contratto fino al 2029, Lotito ha offerto al Napoli un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Il Napoli chiede di più, 15 milioni. Trattative in corso per cercare di raggiungere un accordo.”

Michael #Folorunsho has agreed personal terms with #Lazio for a contract until 2029. Lotito has offered to #Napoli a loan with the obligation to buy for a total package of €12M. Napoli ask more (15M). Talks in progress to try to reach a deal. #transfers https://t.co/JSntvng4FT

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 20, 2024