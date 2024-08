E’ quell’insopportabile senso di appagamento che attanaglia gli azzurri, e Conte lo sa

Il Napoli sembra non essere ancora uscito dal mood scudetto, forse è questa la spiegazione alla terribile gara giocata contro il Verona domenica per la prima di campionato, e Conte lo sa bene, come sottolinea Il Mattino. “Un senso di insopportabile appagamento. È un grande tecnico, Conte. Se dice certe cose, De Laurentiis non può far finta di nulla. Gli ha dato carta bianca, il presidente, e lo deve seguire. E infatti il presidente non intende fermarsi. Anche perché ne pagherebbe le conseguenze anche la prossima stagione: saltare il ritorno in Europa per due volte consecutive sarebbe un disastro economico. Lavorerà sodo, come sempre, l’allenatore azzurro, anche oggi alzerà la voce quando rivedrà la squadra. Nel ventre del Bentegodi Di Lorenzo e company hanno già capito l’aria che tira. Ma la paura che questo Napoli, da 10 mesi, si porta dentro di sé non va via: ne parlerà di nuovo a Castel Volturno, proverà a capire perché quel senso di smarrimento, di “tutto è perduto” appena preso il primo gol all’alba della ripresa”.

