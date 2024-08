Conte/ADL, patti chiari: 3-4 acquisti più Neres, sarà rivoluzione

Nella giornata di ieri, giorno libero per gli azzurri, Manna e Conte, rimasti a Napoli, hanno pranzato insieme. Facile intuire, dopo quanto visto a Verona, di cosa abbiano parlato. Il presidente De Laurentiis al momento non è in città, ma esistono i telefoni e molto altro ancora per comunicare…Stando a quanto scrive Il Mattino, si sarebbero concordati tre o quattro acquisti: “No, non basta una ricostruzione. Serve una rivoluzione. In undici giorni. Tre o quattro calciatori (oltre Neres) non per rinforzare la panchina ma per cambiare quasi mezza squadra. Di spessore e di valore. I patti sono chiari con De Laurentiis. Insomma, fare in questa settimana e mezza di mercato quello che non è stato fatto in più di un mese di trattative estenuanti e complicate. Il progetto di Conte è all’inizio, parte dalle macerie. E ha bisogno di tempo e pazienza. E di nuova linfa”.

