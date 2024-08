Calciomercato Napoli: al Torino piace un attaccante azzurro

Il calciomercato del Napoli è ancora molto lontano dalla conclusione, sia in entrata che in uscita. Il Torino sembra interessato ad uno degli attaccanti della squadra azzurra.

Il Napoli si ritrova in pieno calciomercato a dover completare ancora la rosa ma anche con diversi calciatori in esubero da vendere. Oltre a coloro che non si stanno allenando in gruppo in attesa della prossima destinazione (Gaetano, Folorunsho, Mario Rui e Osimhen) anche Giovanni Simeone potrebbe presto dire addio alla maglia azzurra.

L’attaccante argentino piace infatti al Torino, come rivelato dal quotidiano La Stampa:

“il mercato del Torino non è affatto chiuso, anzi da qui alla fine delle trattative serviranno altri rinforzi alla formazione di Paolo Vanoli. Il Toro infatti ha bisogno di almeno altri due difensori per completare il proprio organico nonostante l’ingresso di Borna Sosa. L’idea principale è ancora quella di Rodrigo Becao, ex Udinese oggi al Fenerbahce su cui pare ci sia anche l’Atalanta. Il preferito però sembra Zeno Van Den Bosch, giovane classe 2003 in forza all’Anversa. Il Torino tuttavia mantiene vivi i contatti per Robin Hranac del Viktoria Plzen mentre la pista Daniluc della Salernitana sembra essersi raffreddata. A centrocampo poi l’ipotesi più concreta è Tanner Tessmann, ormai fuori dalla rosa del Venezia. Non escluso anche qualche movimento in attacco, dato che un addio di Sanabria permetterebbe al Toro di virare su Giovanni Simeone. Da considerare anche una partenza di Pellegri, che verrebbe rimpiazzato da Shpendi del Cesena”.