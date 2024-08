Serie A Femminile – Nuovo team dirigenziale della FC Como Women

F.C. Como Women è lieta di annunciare la nomina del suo nuovo team dirigenziale, con decorrenza dal 19 agosto. Questo cambiamento fa parte della strategia di Mercury/13 e riflette il nostro impegno nell’introdurre talenti innovativi nel settore sportivo, commerciale e del digital media, incorporando professionisti di alto profilo con nuove e fresche prospettive e comprovata esperienza professionale.

Factory della Comunicazione

Elena Mirandola, CEO di F.C. Como Women

Elena Mirandola entra a far parte di F.C. Como Women come CEO, portando con sé un background distintivo nel settore dei digital media, del marketing e della tecnologia. Attualmente riconosciuta come leader internazionale del settore, arriva a Como dopo aver ricoperto dal 2021 il ruolo di Managing Director in Alkemy SpA, società italiana che si occupa di trasformazione digitale e di consulenza strategica.

Italiana di nascita, precisamente di Padova, ha sviluppato la sua carriera professionale in Italia, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Malesia e Singapore, gestendo team composti da 15 diverse nazionalità e costruendo gruppi di lavoro internazionali con esperti di media e dati provenienti da contesti culturali differenti.

Ha lavorato su progetti di trasformazione digitale per grandi marchi come Emirates, Avis e Nike. Ha accumulato esperienza in agenzie digitali a Londra e ha gestito il mercato asiatico per Artefact, con uffici a Hong Kong, Kuala Lumpur e Singapore. Nel 2020, è stata Director of Business Development in Expedia Group per l’Asia Pacific. Nominata InspiringFifty nel 2021, è attiva nell’empowerment femminile con European Women On Board (EWOB) con cui si è impegnata a promuovere la parità di genere a livello decisionale nelle aziende europee, all’interno del C-Suite e nei consigli di amministrazione.

“Mi ha ispirato la visione di Mercury/13 verso il calcio femminile” ha dichiarato la nuova CEO. “Sono entusiasta di unire la mia esperienza commerciale e di marketing alla mia passione per lo sport. Il nostro obiettivo è di affermare FC Como Women come un’azienda redditizia e di alto livello, creando al contempo un impatto sociale significativo dimostrando che una squadra femminile può prosperare in modo indipendente, sfruttando strategie innovative e decisioni basate sui dati. Il mio obiettivo è contribuire alla crescita degli sport femminili e dare potere alle generazioni future.”

Mauro Ferrara, COO di F.C. Como Women

Con una solida esperienza manageriale nell’ambito dell’organizzazione operativa e della gestione della sicurezza dei piccoli e grandi eventi sportivi, Mauro Ferrara assume il ruolo di COO di F.C. Como Women.

Nel 2000 ha iniziato un percorso professionale con F.C. Internazionale, dove inizialmente ha ricoperto ruoli operativi all’interno dell’organizzazione Stadio San Siro fino al raggiungimento della qualifica di delegato alla sicurezza e responsabile organizzativo dell’evento partita allo stadio. Dal 2014 ha gestito le infrastrutture sportive del Club, coordinando tutti i referenti operativi dei vari siti sportivi della società e occupandosi in prima persona della gestione quotidiana e della ristrutturazione del centro sportivo della prima squadra ad Appiano Gentile.

Nel 2018 ha rivestito la carica di Sport Facilities Director per A.C Milan, dove ha gestito le facilities quotidiane del centro sportivo Milanello, sviluppando le necessità tecnico sportive attraverso la programmazione e la progettazione della ristrutturazione delle infrastrutture e la realizzazione di strumenti innovativi e all’avanguardia per la gestione dell’attività sportiva ad alta specializzazione finalizzata al gioco del calcio. Dal 2019 a oggi ha inoltre ricoperto i ruoli di Direttore Organizzativo e Delegato all’evento stadio per Spezia Calcio Srl, di Amministratore Delegato per GIS-srl e infine di Head of General Service per EMG, azienda leader nell’offerta di servizi broadcast e media production a livello nazionale e internazionale.

“A oggi abbiamo una visione del calcio prettamente maschile” ha dichiarato Mauro Ferrara. “In questo senso è nostro compito trovare strumenti ed elementi originali; una visione e una metodologia maggiormente coerente alla fisiologia del calcio femminile che permetta la massima espressione alla passione e alla forza della propria anima che le donne vivono normalmente”.

Visione e obiettivi

L’obiettivo condiviso è portare il calcio femminile, e nello specifico il F.C. Como Women, allo status di un business a tutti gli effetti e dimostrare al mondo che una squadra femminile può autosostenersi senza dipendere dalla squadra maschile. In un’ottica commerciale identificare sponsor e partners con cui ci sia allenamento di valori e capiscano la portata e il valore del progetto e siano disposti a contribuire al successo di questa missione.

Le parole di Mercury/13

Sul processo di selezione: “La nostra priorità principale, da quando Como Women è diventato il nostro club inaugurale nel portafoglio, è stata trovare leader eccezionali che potessero aiutarci a costruire questo club come uno dei principali team di calcio femminile in Italia” ha detto il Co-CEO & Co Founder Mario Malavè .“Abbiamo condotto con orgoglio un processo trasparente e siamo stati davvero onorati dalla qualità e dalla diversità dei background tra i candidati. Sono entusiasta di avere Elena e Mauro con noi in questa missione molto ambiziosa”.

Su Elena: “Sono entusiasta di avere Elena a guidare Como Women in questa nuova fase di crescita. Elena ha condotto una carriera straordinaria e globale nei settori digitali e dei media, costruendo team ad alte prestazioni ovunque sia andata. Ha una vasta esperienza nel guidare strategie di marketing e media per alcuni dei marchi più innovativi al mondo, e siamo entusiasti di vedere come porterà queste competenze nel calcio femminile”.

Su Mauro: “Con oltre 20 anni di esperienza in varie posizioni di leadership in alcuni dei club di calcio più rinomati della Serie A, l’eccellenza operativa di Mauro ci aiuterà ad elevare e professionalizzare ulteriormente tutte le attività operative del club. Siamo molto fortunati ad averlo e non vediamo l’ora di vederlo lavorare a stretto contatto con Elena negli anni a venire”.

Photo credit: ComoWomen

Photographer: Tutu Ionatan

Ufficio Stampa F.C. Como Women