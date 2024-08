Pistocchi: “Prendere Conte è stato un errore! Ecco che tipo di allenatore avrei preso per il Napoli”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista:

"Napoli contro il Verona. Gli azzurri sono reduci da una stagione dove gli errori individuali hanno segnato il tracollo della squadra. Il mercato non ha rinnovato i singoli, anzi ha portato un nuovo allenatore con idee completamente diverse dallo storico del Napoli…

Prendere Conte a queste condizioni è stato un errore! Conte è un allenatore bravissimo, ma nella sua idea di calcio e non in quella del Napoli. Ho visto cose sono totalmente in controtendenza al Napoli degli scorsi anni.

Kvara quasi veniva dentro a fare la mezzala, anziché partire dalla linea laterale… Fossi stato nella dirigenza, avrei cambiato i calciatori insoddisfatti e sottotono, fatto un buon mercato e preso un allenatore più vicino alle idee del Napoli dal 2018 a questa parte. Conte fa un calcio molto codificato, ma non è colpa sua questo momento. La società ha preso un tecnico in totale controtendenza, non è colpa dello stesso Conte o dei calciatori.