Nicoloni: “L’arrivo di Neres è importante per dare morale, ma guai a pensare ad una cosa”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Nicolini, ex vice allenatore dello Shakhtar Donetsk:

Napoli, ma l’arrivo di Neres è importante a dare morale. Guai a pensare, però, che sarà a pensare che sarà lui a risolvere tutti i problemi. David ha qualità, ma i problemi del Napoli vanno oltre e non bisogna dargli pressioni esagerate. Agli azzurri manca ancora una punta, se non si sistemano certe cose quella di Verona rischia di non essere una semplice parentesi. “La sconfitta di Verona complica la partenza delma l’arrivo diè importante a dare morale. Guai a pensare, però, che sarà a pensare che sarà lui a risolvere tutti i problemi. David ha qualità, ma i problemi del Napoli vanno oltre e non bisogna dargli pressioni esagerate. Agli azzurri manca ancora una punta, se non si sistemano certe cose quella di Verona rischia di non essere una semplice parentesi.

C he ragazzo è Neres? Quando lo prendemmo allo Shakhtar avevamo già una squadra forte e prendemmo David per fare il salto di qualità anche in Europa. Ora il ragazzo arriva in una squadra confusa e quasi depressa, quindi bisognerà fare tanto lavoro per portarlo al top nei meccanismi di Conte.

Di certo è un calciatore di grande qualità e al Benfica ha mostrato cose importanti. È il classico giocatore che serve tanto nel calcio moderno, completo e bravo nel saltare l’uomo. Dà un qualcosa in più, ma in un contesta che funziona. Il Napoli è avvisato.