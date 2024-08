Malfitano: “Conte deve mettere De Laurentiis alle strette, anche minacciando di dimettersi”

Il noto giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta durante la trasmissione Napoli Magazine Live in onda su Radio Punto Zero, parlando del ko rimediato dal Napoli contro il Verona e del calciomercato della squadra azzurra.

Ecco le parole di Mimmo Malfitano:

“A prescindere dalla vicenda Osimhen, voglio aspettare per giudicare il lavoro di Manna. Intanto, però, mi sento di dire basta alle scuse dopo una sconfitta. Al posto delle scuse serve chiarezza, Conte non può venire a Napoli e comportarsi come gli altri. Si pensava che lui potesse essere il salvatore della patria, non è normale che lui si comporti come qualsiasi altro allenatore. Conte deve pretendere dalla società determinati acquisti, deve mettere il presidente De Laurentiis alle strette, anche minacciando di dimettersi senza i doverosi rinforzi. Conte è arrivato per rifondare, quindi è giusto che lui faccia valere la sua posizione.

Qualcosa da salvare dopo la partita di Verona? Non sono buonista, più volte mi sono espresso sull’organico attuale che è lo stesso dello scorso anno. Al momento 5-6 calciatori non sono da Napoli, con questa rosa non puoi ottenere dei risultati. Meret, Mazzocchi, Juan Jesus, Rrahmani, Politano, Simeone, Raspadori, senza parlare della panchina, non mi sembrano calciatori adatti ad un Napoli molto ambizioso. Lo scorso anno ce lo ha detto chiaramente. L’esperienza dello scorso anno forse non è servita, quindi qualcosa non funziona. Diversi calciatori vorrebbero andare via, trattenerli è stato un errore. Mi auguro che non sia così, ma raramente certe sensazioni si rivelano errate. La rosa attuale non può puntare in alto, c’è un malessere evidente nel gruppo.

Quanto tempo serve a Conte per risolvere la situazione? Potrebbe servire una settimana oppure l’intera stagione, non è facile. Lui ha grande professionalità e voglia, ma c’è bisogno di una unione di intenti. Il Napoli avrebbe dovuto cedere alcuni elementi che ora sono qui con poca voglia. Parlare di un Napoli svuotato dopo una sola giornata di campionato è grave, a tratti drammatico dal punto di vista sportivo. Spero che Conte possa chiedere subito chiarezza. Conte è una persona intelligente, puntare il dito su di lui sarebbe un grave errore”.