Gazzetta – Lukaku, nuovo assalto del Napoli! La sconfitta di Verona ha accelerato le trattative

Nuovo assalto. Il disastro del Napoli a Verona ha costretto la dirigenza a riprendere immediatamente il dialogo col Chelsea per Romelu Lukaku, l’obiettivo numero 1 chiesto da Antonio Conte che ancora non arriva. La nuova offerta per il Chelsea sarebbe di 30 milioni di euro ma per un prestito con obbligo di riscatto, scrive La Gazzetta dello Sport.

Una soluzione che non convince fino in fondo i Blues, ma che non cambia l’idea di fondo che l’affare alla fine si farà anche se viaggia su un binario indipendente rispetto a quello di Victor Osimhen, sul radar del Chelsea ma non pienamente convinto di approdare a Stamford Bridge tanto quanto la squadra che ha iniziato l’era Maresca non è convinta sia lui l’uomo giusto per rinforzarsi. Non alle cifre che chiede De Laurentiis, comunque.