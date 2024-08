Corbo: “Si devono risedere a tavola De Laurentiis, Chiavelli, Manna che mi ha molto deluso e poi Conte”

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“La partita di ieri è stata molto importante, ha dimostrato tante cose. Innanzitutto che non basta il nome di un allenatore per cambiare la scena. Il Napoli ha perso tempo dalla fine del campionato ad oggi perchè non c’è programmazione. L’equivoco Osimhen doveva essere gestito in maniera diversa, invece è stato fatto di tutto per svilire il prezzo del suo cartellino. Non ho voglia di far polemiche, poi apprezzo il lavoro di tutti, ma direi che è tardi ormai. Si devono risedere a tavola De Laurentiis, Chiavelli, Manna che mi ha molto deluso e poi Conte. Da questo momento si gioca una partita a ruoli invertiti con Conte che fa la parte della vittima. Conte pretende, non chiede, ma pretende. Ho studiato la sua carriera e l’ho spesso criticato quando vinse il campionato 2021. Conte fa bene a disprezzare la squadra, De Laurentiis non ha un minimo di reazione. Occorre una riunione di chi gestisce il Napoli per capire dove si vuole andare e cosa si può fare. Certe cose Conte deve dirle al presidente e non solo in conferenza stampa. Il primo elemento di un grande professionista è la riservatezza, dice cose giuste, ma deve dirle al presidente. Osimhen? Tutto ciò che si dice serve solo a svilire il Napoli che ha bisogno di tranquillità e di fare decisioni chiare. Se posso dare un suggerimento accorato a Conte gli dico che deve chiudersi in Filmauro con De Laurentiis e fare un programma, senza andarci a cena a destra e a sinistra”.