CdS – Il crollo del Napoli è stato uno schock, e Conte lo aveva previsto

Il Napoli è stato sconfitto dal Verona ieri al Bentegodi per la prima di campionato di Serie A, per 3-0. Una bruttissima debacle, che però il tecnico del Napoli, Antonio Conte, aveva previsto in conferenza stampa pre-gara, come sottolinea il Corriere dello Sport. “A questo punto vanno fatte delle riflessioni: o Antonio Conte è un sensitivo e sabato aveva avuto il netto presentimento di quello che sarebbe accaduto più o meno ventiquattro dopo, o è soltanto un profondo conoscitore di calcio, uomini e situazioni. O forse è entrambe le cose. Certo è che il crollo del Napoli a Verona, fatale esordio in campionato come non accadeva ai tempi di Sarri (23 agosto 2015 contro il Sassuolo in trasferta, 2-1), è stato uno shock. Un po’ per tutti: nessuno ha mai creduto che il signor Antonio potesse rimettere in piedi la situazione in un mese, ma almeno sembrava che le cose stessero davvero cominciando a cambiare”.

Factory della Comunicazione